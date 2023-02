TikTok: Joven hace ramo de “rosas eternas” para su novia y se viraliza

HERMOSILLO, Sonora.- El 14 de febrero es el día de los enamorados y de las personas que aprecias, por ello en redes sociales se viralizan situaciones tiernas que conmueven a los usuarios.

Tras este contexto, En TikTok un joven mostró cómo hizo un regalo para sorprender a su novia este Día del Amor y la Amistad.

Viral

El joven llamado Daniel decidió hacerle un detalle manual a su pareja y el mismo elaboró un ramo de "rosas ternas" que compartió en su cuenta @daniellmonzon.

“Haciendo más de 40 rosas eternas a mi novia”, se lee en el clip.

Se puede observar como aparece cortando varios pedazos de listón rojo y procede a pegarlos con silicona. También contó que acudió a un local de Fantasías Miguel para que le ayudaran a acabar su adorno.

“Las trabajadoras venían a echarme porras. Todas las trabajadoras fueron muy amables y me ayudaron a encontrar lo que me faltaba, en especial una que me ayudó a encontrar y hacer el ramo”, detalló.

Ya con el regalo listo, Daniel le añadió los últimos detalles: “Perlitas y unas mariposas”. El video ya acumula más de 170 mil reproducciones y cientos de comentarios felicitando la creatividad del joven.

Te puede interesar: ¿A quién eligió? Joven recibe flores de distintos enamorados