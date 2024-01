TikTok: Joven explota tras ser despedido por tener dos trabajos

HERMOSILLO, SON.- En un video que ha generado indignación, un joven ha levantado la voz para denunciar que fue "despedido" tras descubrirse que tenía dos empleos. Su historia se difundió a través de TikTok, donde compartió sus experiencias y los tratos injustos a los que fue sometido después de que sus empleadores conocieran su situación laboral dual.

El joven comenzó expresando su frustración, destacando que los problemas comenzaron después de que se enteraran de que desempeñaba dos trabajos. Aseguró que, a partir de ese momento, experimentó un cambio notable en la actitud de sus superiores.

Detalló cómo todo culminó cuando, en una jornada laboral, se dirigía de un trabajo a otro y recibió una llamada. Le informaron abruptamente que no necesitarían su presencia ese día ni tampoco en el próximo turno del domingo. La razón dada fue la supuesta abundancia de personal.

"Esta mañana trabajaba de 11 a 4 de la tarde en el otro restaurante y a las 5 en este trabajo, pues cuando ya voy de camino me llaman y me dicen que hoy no tengo que trabajar. Les pregunté el por qué y me dijeron que tienen mucha gente, que no me necesitan y me dicen que el domingo tampoco me van a necesitar", expresó consternado.