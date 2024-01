TikTok: Joven comparte su nuevo emprendimiento ‘dando la hora’ y se hace viral

HERMOSILLO, SON.- En una ingeniosa idea, un estudiante universitario se ha convertido en sensación de TikTok al compartir su nuevo emprendimiento después de que las autoridades escolares le prohibieran su trabajo anterior.

El joven, solía ganar dinero presionando botones en el ascensor de la universidad y pidiendo contribuciones voluntarias a cambio. Sin embargo, tras la negativa de las autoridades de permitirle continuar con esta práctica, decidió buscar una nueva forma de generar ingresos.

Joven emprendedor encuentra creativa solución tras prohibición de su empleo anterior

Con una alcancía inspirada en "El Chavo del 8", el estudiante recorrió los pasillos de su escuela ofreciendo un servicio simple pero útil: dar la hora a sus compañeros.

Al acercarse a las personas, les preguntaba si querían saber la hora y, una vez obtenido el consentimiento, consultaba la hora en su teléfono celular para proporcionar la información precisa.

Lo que más ha sorprendido a los usuarios de TikTok es la respuesta positiva de algunos de sus compañeros, quienes no dudaron en recompensar al joven emprendedor por su servicio. No obstante, como es común en situaciones similares, también hubo quienes se negaron a contribuir, alegando no disponer de dinero en ese momento.