TikTok: Jefe dijo "no" a las vacaciones y empleada encuentra la manera de irse de todas formas

Ciudad de México.- Una empleada se ha vuelto viral en TikTok después de compartir su estrategia para tomar sus merecidas vacaciones, a pesar de la negativa de su jefe.

La usuaria de TikTok identificada como @Moral_less31 compartió su experiencia en un video que ha capturado la atención de miles de usuarios. En el clip, la joven relata cómo su jefe le negó las vacaciones que ya había pagado, lo que la llevó a buscar una solución ingeniosa.

Chamacos imagínenese ser mi jefe, que no me quiera dar vacaciones y hago que me suspendan y de todas formas me voy de vacaciones", expresó la mujer en el video.

La empleada explicó que, tras la negativa de su jefe, decidió provocar que la castigaran con una suspensión laboral para irse de todas formas. Antes de subir al avión, recibió una llamada consternada de su empleador, quien le preguntó por qué no se presentó a trabajar. Con una sonrisa, ella respondió: "Pues no, estoy suspendida, ¿no sabes o qué? ¿No te dijeron los de recursos humanos?".

La creadora de contenido recalcó que, al grabar el video, esperaba la llamada de su jefe; sin embargo, no tenía intenciones de volver a la oficina, ya que estaba en el aeropuerto.

Entonces me espero porque obviamente no voy a ir, porque no estoy ya ahí siquiera. No estoy, ya déjame largarme en paz”

El video se ha vuelto viral, generando reacciones mixtas entre los internautas, algunos elogiando la creatividad de la empleada y otros cuestionando la ética de sus acciones.

Tras cientos de peticiones de que continuara compartiendo detalles de su viaje y, sobre todo, de su regreso al trabajo, la influencer compartió más videos donde detalla su estrategia para lograr la suspensión temporal.

En mi trabajo tenemos polizas que si las rompes te suspenden ciertos días o semanas, ya tenía mi viaje todo pagado y yo mi dinero no lo iba perder y vámonos como volador de Papantla", explicó la joven.

Asimismo, reveló que fue despedida de su trabajo, pero que no se arrepiente de nada.

Tal vez te interese: ¿Muy costoso? Una mujer se quejó por lo que gastó en un cuernito y un café en Suiza