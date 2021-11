TikTok: Coreanos pensaron que Soojinicoreana se hizo rica en México por comer tanta carne

CIUDAD DE MÉXICO.-La influencer coreana radicada en México, Sujin Kim, hizo un video para TikTok que se volvió viral, y es que ahí decía que sus amigos pensaron que se había vuelto rica porque en este país "comía mucha carne".

"En Corea comer carne de res es algo muy caro. En mi familia solo lo comíamos en los días muy especiales. Mi mamá me daba carne cuando sacaba buenas notas en la escuela o en mi cumpleaños", señaló la joven cuyo nombre en redes es Soojinicoreana.

Kim también mencionó que comió carne de res en Corea cuando obtuvo su primer sueldo de su primer empleo. En esa ocasión, recordó, invitó a comer a toda su familia para decirles que "ya podía ser independiente".

Sujin Kim dice que sus amigos coreanos están sorprendidos pues afirman que en México comen carne de res por cualquier cosa.

"Aquí en México se come en cualquier momento. Cuando fui a Oaxaca me dieron carne de res por desayuno y no lo pude creer, por eso sigo diciendo a mis amigos que vivan aquí para que puedan tener calidad de vida".

¿Quién es Soojinicoreana?

La joven de origen asiático llegó a México en el año de 2017 y actualmente reside en Monterrey, Nuevo León.

Da clases de coreano en la Universidad Autónoma de Nuevo León.

“Llegué hace cuatro años a Monterrey a Apodaca y estaba todo solo yo trabajaba ahí en Apodaca y entonces pensé así es todo México, pero luego conocí aquí el centro de Monterrey y San Pedro y entonces sentí ya es ciudad ya es bonito, primera impresión”.

Kim cuenta con más de 9.7 millones de seguidores en TikTok y la cifra sigue aumentanto por sus videos creativos y virales.