TikTok: Contestan mal un cuestionario de cultura general y se hace viral

Los retos en TikTok cada vez son mas entretenidos y en esta ocasión se trata de responder un cuestionario de cultura general, donde las jóvenes Paula y Natalia se han hecho virales por fallar a la hora de responder.

En el video de Paula y Natalia se puede ver que les cuestionan: "¿Quién es el autor del Quijote?", la respuesta provocó risas de sorpresa e ignorancia entre las jóvenes. "No he dicho Sancho Panza... porque Dios no ha querido", contesta entre carcajadas Natalia.

La siguiente fue "¿quien pintó el cuadro 'La última cena'?", a la que sugirieron "Miguel Ángel", "Silvestre", "Picasso", "Dalí" e incluso "Jesús".

Ante las dudas, quien hace las preguntas les ofrece una pista: "Leonardo…". Sin embargo, Natalia responde: "DiCaprio", mientras Paula acierta: "Da Vinci".

"Me van a quitar el bachillerato", se arrepiente Natalia y más tarde desea que el video no se publique.

Aunque Paula acertó más preguntas, según ella, la Segunda Guerra Mundial empezó en 1234.