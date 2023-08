TikTok: ¡Bien viva! Graban a abuelita ligando con el novio de su nieta

HERMOSILLO, Sonora.- En TikTok podemos encontrar contenido muy variado y situaciones divertidas que logran viralizarse de gran manera. Por ello, ahora una señora de la tercera edad ha divertido a los usuarios por su peculiar manera de ligarse al novio de su nieta.

Viral

Mediante la cuenta @lauraorihuela11 se compartió el video donde la abuela se ve que está contemplando al joven y la chica le pregunta; “¿Quieres ligar con mi novio?”.

La mujer sin “pelos en la lengua” contestó: “Sí, que te deje a ti y me aproveche a mí, es que lo encuentro guapo, lo siento. También he sido joven”, confesó la involucrada. La dama, ya con la verdad en mano, le preguntó al novio si quería ir al cine.

Al escuchar las palabras de la anciana, la nieta no puede evitar partirse de la risa.

Como era de esperarse, el video rápidamente se viralizó y acumula más de 200 mil reproducciones y cientos de divertidos mensajes.

“Aprovecha lo máximo estos momentos”, “lo siento, yo también he sido joven”, “la millonaria” o “la abuela y la pareja son algo mágico”, son algunos de los comentarios que se leen.