"The Pet Gala"; un evento de moda para mascotas que recrea la famosa Met Gala

MÉXICO.- Con una glamurosa escena, los perritos y gatitos recrearon la Met Gala en una nueva ceremonia denominada como “The Pet Gala”. Fue el diseñador Anthony Rubio quien organizó este evento en la ciudad de Nueva York, en el que participaron mascotas pertenecientes a refugios, grupos de rescate y personas influyentes en las redes sociales.

"Livie", una Morkie vestida como Salma Hayek, durante la PET Gala en Nueva York.

Destacan participación de animalitos al lado de modelos destacados:

La gala contó con la participación de perros, gatos y modelos, quienes desfilaban junto a animales vestidos con los outfits de los artistas más destacados del evento de moda como Rihanna, Jared Letto, Salma Hayek, Cardi B, entre muchos más.

Durante la gala, se pudieron apreciar a las mascotas con atuendos elegantes y muy a la talla de los artistas. La recreación de los trajes fue sorprendente y, mucho más, ver a los animalitos posar con mucho estilo con estos atuendos.

Una modelo sostiene a "Bagel", un gato con lentes de sol vestido como Doja Cat, durante la PET Gala.

Reconocido diseñador hace fantásticos trajes para las mascotas del evento:

El diseñador Anthony Rubio recreó los trajes más icónicos de la gala del Museo de Arte Metropolitano de Nueva York, pero esta vez con las adorables mascotas. Al respecto, el diseñador expresó, “nunca obligo a un animal a usar algo. Si no quiere ponérselo, no se lo pone. Cuando le pongo algo a un animal es con comodidad, seguridad y flexibilidad y pensando que puedan ir al baño y no estropeen las prendas”.

Una modelo sostiene a "Kimba" un chihuahua vestido como Jared Leto quien vistió como el gato Choupette, el gato de Karl Lagerfeld.

Señalan que también es una oportunidad para animales sin hogar:

Este evento es una iniciativa creativa que llegó para quedarse. La elegancia y el glamour también son para las mascotas, y este evento es una muestra de ello. Asimismo, es una gran oportunidad para que las mascotas que buscan hogar sean adoptadas por personas amantes de los animales y la moda. La Pet Gala dejó de manifiesto que la creatividad y la moda no tienen límites, así como el amor y la dedicación que se le tiene a los animales.

"Darla" vestida como Cardi B en la Pet Gala.

¿Qué es la Met Gala y en qué consiste dicho evento?

La Met Gala se realiza anualmente en Nueva York y sus asistentes son reconocidos artistas del medio de la actuación, música, arte, etc. El evento tiene como objetivo recaudar fondos para el “Costume Institute of the Met Museum of Art”.

Para la edición del 2023 realizada el 1 de mayo, los organizadores del evento establecieron que el código de vestimenta era un homenaje al fallecido diseñador Karl Lagerfeld.

A juicio de la revista Vogue, la temática de esta Met Gala 2023 se trató de una paradoja en sí misma, ya que al diseñador alemán no le interesaban las retrospectivas.

Muchos la definen como la fiesta del año; mientras que otros la consideran “los Oscar de la moda” en donde se dan cita las celebridades más importantes del mundo de la moda y el espectáculo.