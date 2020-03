Niño regala a su perro porque su papá lo maltrataba

En redes sociales ha circulado la carta de un niño que tuvo que regalar a su perrito porque su papá lo maltrataba.

A través de una hoja de papel y lápiz, el pequeño dejó un mensaje donde pedía que alguien cuidara a su perrito Simón, al cuál dejó en un albergue para perritos.

“Te dejo a Simón, es mi perro, no quiero que mi papá le pegue. Llora mucho porque no hay comida, te dejo mis ahorros para sus tortillas. No le peguen porque mi papá le pega mucho. Simón come mucho. No se lo lleven cuando crezca, vengo por Simón”, fueron las palabras del niño.

Ante esto, Simón ya fue ingresado a un albergue llamado Pergatuzoo y actualmente están buscando al niño para que pueda visitarlo aunque ya ha sido adoptado, indica 24 Horas.

“Quiero platicar con el pequeño por favor, saber que está bien y que pueda venir cuando guste. Simón es un lindo perro”, mencionó en un post la mujer que ingresó al can al albergue.