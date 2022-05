TIKTOK VIDEO: Hombre ingresa al altar para su boda con canción de Dragon Ball GT

Por medio de redes sociales hay un sin fin de propuestas matrimoniales y bodas que han llegado a hacerse virales, por la manera tan original que en ocasiones hacen este tipo de evento.

“Dragon Ball” fue una de las caricaturas más vistas y preferidas por miles de personas, y actualmente es recordado por sus divertidos anime, es por eso que muchos de sus seguidores lo mantienen presente.

Como fue el caso de la siguiente historia que compartió Astrid Torrente en TikTok que en cuestión de minutos se viralizó, porque un hombre apareció ingresando a la iglesia para su enlace matrimonial con el tema de “Dragon Ball GT”.

La canción que elegió el hombre de la saga, por supuesto causó gran emoción con todos los presentes de la iglesia, pero también con los internautas que para muchos de ellos fue emotivo.

Actualmente el video tiene más de 700 mil vistas y cientos de comentarios por parte d elos usuarios: “¿Sonó esa canción en la boda? Me encanta, si algún día me caso yo también lo quiero”, “Cuando me case quiero que esa canción sea el principio de toda mi vida al lado de la persona que ame”.