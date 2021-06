'Superman' brasileño intenta detener un autobús con la mano

Un comediante brasileño disfrazado de superhéroe fue inesperadamente atropellado por un autobús cuando intentaba detener con una mano el vehículo en movimiento.

El incidente tuvo lugar en el municipio de Barra dos Coqueiros, al nordeste del país, cuando Luiz Ribeiro de Andrade, apodado 'Superman', filmaba un video en el que se proponía demostrar su 'superpoder'.

El video publicado en su cuenta de Instagram, muestra al hombre vestido con el clásico traje rojo y azul del hombre de acero, en medio de una carretera y sosteniendo un micrófono mientras un autobús se acerca hacia él a toda velocidad.

"Ahora he visto que realmente estoy hecho de acero", bromeó luego el cómico, que asombrosamente resultó ileso en la colisión, publica el portal F5 News.

El humorista detalló que había calculado mal la distancia y acabó siendo golpeado por el autobús, en lugar de hacer parecer que lo detenía simplemente con la mano, y añadió que asume "toda la responsabilidad" y que el conductor no tuvo la culpa.

"Acudí a la empresa de autobuses para que el conductor no fuera sancionado, no había ningún problema con los frenos. Él hizo lo que pudo y yo actué mal [...]. Era una broma que siempre hago, pero esta vez casi se convirtió en accidente", dijo el artista, tras asegurar que no sintió "nada con el golpe".