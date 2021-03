Sufre paro respiratorio hospitalizada, llaman a emergencias porque no apareció ninguna enfermera

La Consejería de Sanidad de la comunidad autónoma de Castilla y León, en España, tendrá que indemnizar con 600.000 euros (710.000 dólares) a una mujer de sufrió daños neurológicos irreversibles por no recibir atención médica tras sufrir un paro cardiorrespiratorio mientras estaba internada en un hospital de Valladolid. Así lo decidió recientemente el tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, citado por medios locales.

En julio de 2016, Concepción, de 62 años, fue ingresada al Hospital Río Hortega, donde le realizaron una traqueotomía luego de operarla por un tumor. Una madrugada, la mujer comenzó a quedarse sin aire y su cuidadora —contratada por su familia para velar por ella en las noches— pulsó el timbre de aviso para alertar a las enfermeras, pero este no sonó.

Al ver que nadie acudía, salió al pasillo en busca de ayuda. Se acercó al puesto de control de enfermeras y vio que estaba vacío. Insistió con el timbre un total de 14 veces hasta que decidió llamar al 112 (número de emergencia en la Unión Europea) desde el teléfono de la habitación, publica RT.

El servicio de asistencia dio aviso al hospital y de inmediato acudieron enfermeras. Un tapón mucoso en el tubo de la traqueotomía le había estado impidiendo respirar a Concepción y condujo a un paro cardiorrespiratorio. Entre el inicio de la crisis y la prestación de los primeros auxilios transcurrieron aproximadamente 40 minutos, tiempo suficiente para que la insuficiencia de oxígeno al cerebro le provocara severas lesiones neurológicas a la paciente.

La abogada de la víctima, Emma Pallardó, afirma que, de no ser por la cuidadora, su clienta no estaría viva: "Si no es por ella, que hace todo lo posible para que alguien atienda a la paciente, se hubieran encontrado por la mañana muerta a Concepción", dijo la letrada.

Entre tanto, la administración del hospital Río Hortega argumentó que el infortunado desenlace fue provocado por un fallo en la trasmisión de la urgencia por parte de la cuidadora. No obstante, el juez del caso halla un relación directa entre la falta de atención del personal médico y las secuelas que sufrió la sexagenaria. "Se ha quedado sin vida porque es dependiente para todo. No puede hacer nada por sí misma. [Las secuelas] le impiden comer hasta por sí misma", afirma al respecto Pallardó.