¡Su compañero hasta en las fiestas! Perrito va con su dueña al antro y se queda dormido

Esta escena se hizo viral en redes sociales después de que se difundiera el video ya que no era algo normal. Aquí se puede ver a un perrito que se había “infiltrado” en la fiesta mientras esperaba a su dueña que estaba bailando.

Tal y como se muestra en el video, el cual fue compartido por Diana Pardo, este perrito estaba acompañando a su dueña a una salida con sus amigos. Pero a esto llegó un momento donde el can le ganó el sueño y decidió recostarse en uno de los sofás y echarse un sueñito.

La fiesta sigue y el can se duerme

Mientras la dueña disfrutaba de la música y bailaba con sus amigos, su mascota ocupaba uno de los sillones y se acostó para descansar. Una de las personas que fue a esta fiesta no pudo evitar grabar el épico momento.

Después de que este video se compartiera en redes sociales, ya cuenta con más de 90 mil me gustas, muchos comentarios y miles de reproducciones.

Este video fue titulado “cuando no puedes dejar a la bendi”, los internautas no se esperaron y no perdieron la oportunidad para agregar sus comentarios y estos fueron algunos:

"Yo de niña, cuando mi mamá me llevaba a sus fiestas”,

“Por lo menos tiene un sofá donde dormir”,

“Qué lindo que lo dejen pasar”, fueron algunos mensajes que dejaron los usuarios de Tiktok.

