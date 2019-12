Sigue estos consejos para una Navidad sostenible

Según un reporte de “Juntos por el Medio Ambiente”, solo en Lima se producen diariamente 8 mil toneladas de basura. ¿Te imaginas cuánto aumenta esta cifra en fiestas navideñas?

Por ello si andas estresado, pensando en lo que vas a gastar en comida, bebida, regalos, y otras cosas, en este artículo te haremos reflexionar sobre todo lo que traen las fiestas navideñas, el uso desmedido de la tarjeta de crédito, el uso desmedido de envolturas y, sobre todo, la gran cantidad de desechos que se generan.

A continuación, te compartimos algunos consejos para generar menos basura en estas fiestas y de paso verás que puedes ahorrarte mucho dinero:

1. Dile adiós a las envolturas

La mayoría de artículos ya vienen empacados, no es necesario que todavía le aumentes más plástico o papel, a menos que optes por papel reciclado o ecológico.

Si quieres sorprender a tu ser querido, qué te parece si los forras tus regalos con papel periódico o usas alguna envoltura que te hayan regalado antes. Recuerda que lo importante es lo que hay dentro.

2. Regala experiencias

Optar por regalar experiencias más que un artículo físico es mucho mejor y le generas la misma felicidad a la persona. Por ejemplo, un viaje aunque sea al interior del país o un curso en línea serían buenas opciones de regalo.

3. Haz tus propias tarjetas navideñas

Si tienes una bolsa de regalo con un lindo papá Noel o muñeco de nieve, puedes recortarlo y pegarle encima una cartulina o cartoncito que tengas en casa. Luego, escribe algo bonito.

Créeme que será un lindo detalle y le estarás dando una segunda vida a esos artículos que siempre tenemos guardados en casa.

4. Dona la ropa que ya no uses, pero que esté en buenas condiciones

Antes de comprar ropa para estrenar en Navidad o Año Nuevo, deshazte de la que ya no uses. La puedes donar, regalar o llevarla a reciclar en caso de que ya no esté en condiciones de usarse, pero si tu prenda aún está en buen estado es mejor darla a quien la necesite.

5. Cocina solo lo necesario

Reunir a la familia para la cena navideña o de fin de año hace que queramos preparar una variedad de platillos, sin embargo, es mejor cocinar o llevar lo que realmente se va a comer.

Según Greenpeace, un 40% de las comidas de la temporada terminan en la basura. Por ello, si sobra comida, lo mejor es aprovecharla al día siguiente o compartirla con alguien.

6. Evita los artículos de un solo uso

Aunque es más práctico usar platos o cubiertos plástico y tecnopor, lo cierto es que estos productos son de un solo uso, terminan en la basura y lo que es peor no son biodegradables.

Usar tu propia vajilla es lo más saludable no solo para nosotros sino para el medio ambiente. Si vas a tener invitados en la cena y se van a llevar comida para el recalentado, pídeles que lleven sus propios 'tuppers'.

7. Usa servilletas de tela

Las servilletas de tela no generan basura, las puedes volver a usar en tu próxima Navidad y, además, lucirán muy bonitas y elegantes sobre tu mesa.

Con información de Informe 21.