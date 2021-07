¿Se puede engañar al cerebro para que las vacaciones parezcan más largas?

¿Alguna vez has sentido que el tiempo pasa más rápido o más lento de lo esperado? Probablemente sí, y es que así haya un reloj universal que establezca las horas en diferente partes del mundo, en ocasiones percibimos el tiempo de forma distinta. Sobre todo, cuando disfrutamos un momento o se acercan nuestras vacaciones.

Esa peculiaridad ha sido objeto de estudio de algunas investigaciones como la que te presentamos hoy en este artículo. En esta, un grupo de investigadores explican cómo puedes engañar a tu cerebro para tus vacaciones parezcan más largas, indica Tekcrispy.

Para conocer más fondo cómo las personas reaccionan antes la cercanía de las vacaciones o simplemente a un viaje de fin de semana, los investigadores aplicaron una encuesta a un grupo de personas. Como era de esperar, la mayoría de los encuestados indicó que sus viajes terminarían tan pronto como comenzaran. Pero, ¿por qué sucede esto?

El anhelo por el disfrute de un momento parece reducir su tiempo de duración en nuestras mentes

Por lo general, cuando deseamos realizar un viaje o simplemente esperamos algo con ansías, queremos que suceda lo antes posible, pero sobre todo que el tiempo de disfrute sea largo. Para ejemplificar esta situación, los investigadores tomaron como referencia el Día de Acción de Gracias (2019) en Estados Unidos y encuestaron a 510 personas en línea.

Como resultado encontraron que cuantas más personas esperaban estas festividades “más lejanas parecían y más cortas se sentían”. Curiosamente, ese anhelo por el disfrute de un momento parece reducir el tiempo de duración de un evento en nuestras mentes.

Efecto dominó

La subjetividad del cerebro humano puede causar que algunas personas no planifiquen actividades extras y se limiten a un itinerario aburrido. Tal como señalan los investigadores, probablemente, esto sucede porque la gente podría estar creyendo en una falsa relación tiempo-diversión que causa que emita juicios sobre la duración de un evento que aún no ha sucedido.

“La gente tiende a asumir reflexivamente que los eventos divertidos, como las vacaciones, pasarán muy rápido. Mientras tanto, suspirar por algo puede hacer que el tiempo previo al evento parezca alargarse”.

La clave está en centrarse en la duración real del evento

Entonces, ¿cómo podemos engañar al cerebro para que las vacaciones parezcan más largas? Simplemente, debemos centrarnos en la duración real del evento. Si bien suena lógico, muchas veces tendemos a caer en la subjetividad y dejarnos llevar por falsas creencias como la de “el tiempo pasa volando cuando nos divertimos”.

Así que, no asumas, no caigas en la subjetividad y recuerda siempre que los momentos divertidos no alteran el tiempo.