Sacerdote con una cruz en la mano busca expulsar a la Policía de su iglesia

Un cura de la provincia argentina de Santa Fe empleó un método poco convencional para expulsar a la Policía, que había llegado a su iglesia con el objetivo de detener una misa que no podía celebrarse debido a las restricciones por la pandemia del coronavirus, informan medios locales.

Los hechos ocurrieron cuando los uniformados ingresaron a la capilla de Nuestra Señora de Lourdes para advertir a los feligreses que estaban infringiendo las restricciones vigentes desde el pasado 22 de mayo, que incluyen la prohibición de ceremonias religiosas presenciales.

Pero lejos de acatar la disposición, el cura Andrés Quiroga tomó una cruz de madera y, como si estuviese presidiendo un exorcismo, intentó echar a la Policía. "En nombre de Cristo, fuera de la casa de Dios", fue la frase que repitió a gritos el eclesiástico mientras obligaba a un efectivo a retroceder.

Y aunque se trataba de una clara violación a la ley, Quiroga no parecía dispuesto a dar tregua. "Para que yo no realice la misa el fin de semana que viene, me van a tener que matar. Así como ustedes se deben a las autoridades, yo me debo a la palabra de Dios", dijo a los oficiales, publica RT.

Si bien no se reportaron detenciones durante el curioso incidente y los agentes hicieron que se suspendiera la misa.

De acuerdo a los informes, no es la primera vez que el religioso es noticia. Hace 10 años protagonizó otro incidente al hacer comentarios inapropiados frente a estudiantes de un colegio que participaban en una catequesis, y algunos testigos aseguran que Quiroga se caracteriza por lanzar acusaciones verbales subidas de tono.