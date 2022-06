¿Sabes para qué sirve el pequeño agujero que tienen las ventanillas de los aviones?

Los aviones tienen un pequeño agujero en las ventanillas; si no te has fijado, puedes fijarte la próxima vez que subas en uno. Pero descuida, que esto no significa que la ventana esté rota, sino que se trata de una medida de seguridad.

Normalmente un avión vuela entre los 10 mil y 12 mil metros de altura, por lo que la presión es muy baja; sin embargo, la cabina donde van los pasajeros está presurizada (mantiene la presión atmosférica normal), lo que hace que haya una diferencia enorme entre la presión del interior y la del exterior.

Esta diferencia de presiones supone una carga enorme para las ventanas, las cuales están hechas de tres diferentes capas.

La capa exterior es la que soporta la presión. La capa central funciona como un tipo de seguro en caso de que la capa exterior sufra algún daño y se rompa. La capa interior no tiene una función en sí, más que nada sirve para que la ventana no sufra daños desde el interior de la nave.

El agujero de purga

Entre la capa interior y la capa exterior hay una cámara de aire y el agujerito, que se llama agujero de purga, se encuentra en la capa central; su función es equilibrar la presión. Además, también sirve para equilibrar la humedad para evitar que la ventana se congele o se empañe.

No te preocupes, si ves uno de estos agujeros de purga, ahora sabrás que están ayudando a que tengas un viaje más seguro.

