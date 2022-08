Reviven caso de joven que renunció a millonaria herencia

Existen personas que sí se negarían a recibir una herencia, tal como una mujer de tan sólo 29 años que decidió rechazar el 90% de la herencia que recibió, pues no quiere ser “tan rica”.

En medios internacionales se dio a conocer el caso de Marlene Engelhorn, de 29 años, en el 2021. Sin embargo, recientemente se ha retomado por la crisis eonómica que enfrentan muchos países.

De acuerdo con lo informado, la estudiante de Lengua y Literatura alemana en Viena, es reconocida por ser descendiente de los fundadores de la compañía BASF -una de las más reconocidas empresas químicas del mundo-.

Te puede interesar: Conoce a millonario en Tinder; le dicen que es cazafortunas

Pese a que tiene una buena posición y de recientemente heredar una fortuna millonaria, ella decidió rechazar el 90% de ésta, pues no quiere ser “tan rica”. Esto debido a que ella se encuentra involucrada en movimientos en donde importa la conciencia de clase. Considera que es importante una mayor redistribución de la riqueza, indica Milenio.

“No debería ser mi decisión qué hacer con el dinero de mi familia, por el cual no he trabajado yo”, ha dicho en diferentes entrevistas.

Y es que –según medios internacionales que retoman a Forbes– la abuela de la joven ocupa el número 687 en el ranking de personas más ricas del mundo.

Luego de todo lo anterior, la joven no niega que tenga privilegios por ser “niña rica” -como ella misma se nombra- por lo que considera que es injusto que el dinero esté sólo de un lado, sobre todo en un mundo de desigualdades.

“No podría ser feliz. No se trata de una cuestión de voluntad, sino de equidad. No he hecho nada para recibir este legado. Esto es pura suerte en la lotería del nacimiento y pura coincidencia”, comentó.

“Como alguien que ha disfrutado de los beneficios de la riqueza toda mi vida, sé lo sesgada que está nuestra economía y no puedo seguir sentada y esperando que alguien, en algún lugar, haga algo”, añadió en una entrevista para BBC.