Reto visual: Encuentra el globo aerostático entre las pelotas de playa

Para celebrar la llegada de la temporada vacacional, la compañía de viajes Big Domain creó un desafío que consiste en encontrar un globo aerostático entre una gran cantidad de pelotas de playa de diferentes colores: rosa, amarillo, azul y naranja.

El aerostato se encuentra a escala reducida, ¿podrás encontrarlo en menos de 20 segundos? Según la agencia de viajes, el espectador promedio tarda hasta 1 minuto en resolver el rompecabezas. Sin embargo, creemos que serás capaz de lograrlo rápidamente.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Si ya pasaste mucho tiempo viendo la colorida ilustración y no has tenido éxito, no te preocupes. Te damos otra oportunidad y hasta te damos una pista: el objeto en cuestión se encuentra entre la parte media y la zona de arriba del dibujo, si aun no lo encuentras no te preocupes aquí te dejamos la solución.