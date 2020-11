Reto Visual: Encuentra al perrito oculto entre las estanterías

El nuevo reto visual de esos que a todos nos encantan, tiene que ver con perritos, debes encontrar a uno que se encuentra escondió demasiado bien y quizá hasta te rías a la hora de encontrarlo pues ¿Qué demonios hacía un lomito escondido en ese lugar?

Aunque el planteamiento del problema suene sencillo, encontrar al perrito no lo será tanto, puesto que éste logró camuflarse perfectamente entre los anaqueles de una tienda de artículos para mejoras de la casa. Esto, fue notado por un cliente que se encontraba de compras y sacó una fotografía para poder retar a todo el mundo y ahora te toca a ti.

Sabemos que es bien difícil porque de entrada no se puede ver completo al perrito. Sin embargo, su ojito y el color de su pelaje se distinguen a la perfección una vez que acercaste la imagen y posaste tus ojos por ahí. Sin embargo, para que puedas encontrarlo, te daremos una pista. El perro se encuentra oculto entre los anaqueles del lado izquierdo de la imagen, cerca de donde se encuentra el hombre.

¿Ya lo viste? Si no has podido hacerlo no te preocupes, como siempre aquí te dejaremos la solución. ¿Te lo imaginabas? Nosotros tampoco, publica Milenio.