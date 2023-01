Regresan a perrita adoptada hace tres años porque 'creció mucho'

Adoptar una mascota también es un compromiso importante y una responsabilidad de garantizarle calidad. Los rescatistas a veces se topan con dificultades para encontrar hogares que cumplan con los requisitos y así lo denunció una usuaria de Twitter.

La usuaria @carolhsolis se quejó de unas personas que adoptaron una perrita hace tres años y no había tenido alguna queja o comentario sobre los adoptantes, por lo cual consideró que estaba en buenas manos.

Sin embargo, la indignación llegó a Twitter cuando la joven publicó que se la regresaron con el pretexto de que la mascotita creció mucho, indica Milenio.

"Hoy me regresaron una perrita que habían adoptado hace TRES PU... AÑOS, que porque creció mucho. Ojalá la miseria acompañe siempre", escribió.

Usuarios reaccionan

Los hechos generaron molestia y decepción entre la comunidad tuitera y estas son algunas de las reacciones:

"Pin... gente mie... bueno pues esa perrita se ha salvado de tener una familia con caca en el cerebro y con nulos sentimientos incapaces de crear vínculos afectivos hermosos con una mascota… ".

"Por mucho que haya crecido o no, cómo no te encariñas con un perrito después de tres años ???????".

"Me pasó igual, en 2022 me regresaron una perra igual, después de 3 años, pensé que sería suficiente para que ya no hubiera problemas. Pero bueno aquí está conmigo no le pude conseguir otro hogar".

"Yo tengo una que esta enorme. También adoptada .. pero .. es casi dueña de la casa jaja . De ninguna forma la devolvemos".