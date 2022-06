Reclaman a restaurante por pizza muy chica; la miden para exigir más

Te presentamos el caso que se viralizó, en donde de una pareja quedó inconforme con del tamaño de una pizza que les llegó a casa y que está dando mucho de qué hablar.

El caso protagonizado por la pareja Coral y Luke Heath sucedió cuando les llegó su pedido de una pizza y se dieron a la tarea de medirla con una cinta métrica, tomarle foto y reclamar.

Querían demostrar que la pizza Margarita de 16,30 dólares, es decir 380 pesos aproximadamente, medía cinco centímetros menos que lo que decía la pizzería Westgate Pizza, en Kent, Reino Unido, indica Milenio..

Publicaron la foto en redes sociales ccon todo y la cinta métrica. Logrando con ello que se volviera viral.

"Pizzería terrible. Personal realmente grosero. Compramos la pizza de 38 centímetros y era demasiado pequeña, así que los llamé directamente antes de la aplicación de entrega para que la arreglaran.

La persona directamente me llamó mentiroso una y otra vez y fue muy discutidor. Se negó incluso a enviar una pizza nueva o un reembolso porque no era lo que pagamos", agregó el afectado.

Seguía diciendo que tomaban fotos de su pizza y me equivoqué. Bueno, medimos esa pizza después de esto y esa pizza era demasiado pequeña. Estaba quemada, terrible en todas partes. De verdad, no le pidas a esta gente, no se preocupan por ti”, añadió.

"Sinceramente, no me importa lo que dijera la caja. Pedí 38 centímetros así que espero 38 centímetros", agregó Coral.

Un empleado del lugar dijo que se les ofreció un rembolso y lo aceptaron. Sin embargo, el caso en redes sociales dividió opiniones, pues para muchos esto fue exagerado:

"En realidad mediste una pizza... y pensé que no tenías vida. Calma para 'la policía de comida para llevar'";"¿Todavía no llamaron a la policía o lo hago yo?"; "Les puede decir que no tienen nada mejor que hacer. Pero si todo el mundo dejara pasar cosas como estas, donde te venden algo que no coincide con su descripción, ¿estaría bien?", se lee entre las reacciones.