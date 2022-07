Reacción de niño al ver que su mamá graduarse de la universidad se vuelve viral

Las redes sociales se encuentran repletas de conmovedores momentos, los usuarios reaccionan empáticos con algunas situaciones y esto hace que algunos videos tengan más alcance.

Uno de estos momentos se publicó por el usuario @eliaguilartuba en su cuenta de TikTok. En el video se puede apreciar que una madre mexicana logra graduarse de la universidad.

El hecho que ha conmovido a miles de internautas ya que entre el público de la ceremonia de graduación se encontraba su hijo. El pequeño gritaba felicitando a su madre mientras recibía el aplauso de todos los presentes, indica Milenio.

Todo quedó grabado y hasta el momento el video ha superado las dos millones de visualizaciones en la red social.

“¡Lo lograste, mamá!”, se puede escuchar que una voz con un tono muy suave sobre sale de las demás mientras su madre camina para recibir su diploma y reconocimiento por parte de las autoridades educativas.

El video fue captado en la Escuela Normal de Monclova ubicada en Coahuila de Zaragoza, México y ha despertado miles de comentarios en apoyo a la madre reconociendo su esfuerzo durante el complicado camino.

"Llorar con desconocidos es mi pasión", "Me dieron ganas de llorar", "El mejor reconocimiento, felicidades chica muchos logros y éxitos mas", "Yo quiero renunciar pero viendo este video me dan fuerza", "Ver estos videos hacen que me esfuerce aún más y no deje la universidad por nada del mundo", se peude ver en los comentarios.