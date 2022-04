¿Qué es un chaneque y por qué se hizo famosa esa palabra?

CIUDAD DE MÉXICO.- En días recientes, se viralizó una imagen en redes sociales de una mujer de más de 60 años que acudió al seguro social a una consulta médica argumentando que “la pateó un chaneque anoche”.

Sin embargo, no todos los usuarios conocen el significado de la palabra “chaneque”, mismo que puede variar depende del país de origen, incluso de la región en la que se habite.

Significado

En México, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) lo describe como: un ser de la mitología nahua asociado al inframundo, cuya actividad es cuidar los montes y los animales silvestres.

Además, puede presentar diferentes aspectos, entre los que destacan el de un hombre pequeño.

Por su parte, la misma UNAM en su Instituto de Investigaciones Filológicas, el ‘chaneque’ o ‘cheneque’ es una entidad del mundo invisible a la que algunos pueblos le atribuyen funciones de guardián o custodio de ciertas zonas.

Como otra definición: "Son los dioses traviesos de los bosques. Si en tu casa desaparecen las cosas, o caen solas cazuelas y ollas de la cocina, puede ser que haya un chaneque haciendo travesuras", se lee en Twitter.

Reacciones en redes

Para participar en el debate, al enterarse de la situación, los usuarios comenzaron a explicar lo que representaba un “chaneque” en sus regiones.

Un usuario ecuatoriano señaló que en su país, un ser mitológico similar es reconocido como “tintín” o “el duende”, al que describen con una actitud caprichosa y lujuriosa, llegando a nombrarlo como ‘el diablo’.

Dentro de la cultura popular, en México suele culparse a los ‘chaneques’ de esconder cosas dentro de los hogares, además de hacer que los niños se pierdan, por lo que se les considera “traviesos”.

¿Por qué se hizo famosa esa palabra?

La palabra ganó fama luego de que el usuario en Twitter @Crossfitosaurio compartiera una imagen de una cartilla nacional de salud, en la que se podía leer “la pateo un chaneque anoche”, despertando la curiosidad en redes.

"Si no le tomo foto no me lo van a creer jajajaja", agregó el usuario de Twitter a la descripción de la imagen que ha alcanzado los 22 mil likes, y más 2 mil 500 retuits.

Es dudoso lo que ocurrió en realidad, pero el tuitero escribió en una respuesta "Sí sí sé que son chaneques wey, así lo escribió mi enfermera, se sobreentiende", dando a entender que ocurrió en la clínica en la que labora y que pudo ser una broma entre el personal.