"La pateó un chaneque anoche", motivo de consulta se hace viral

Circula una inagen en redes sociales en la que una mujer de más de 60 años acudió al seguro social luego de que supuestamente la pateara un chaneque.

Un chaneque es un ser de la mitología nahua que está "asociada al inframundo (y) cuya principal actividad es cuidar los montes y los animales silvestres; presenta diferentes aspectos, de los cuales destaca el de pequeño hombre (o mujer)", diice la UNAM.

En Twitter el usuario @Crossfitosaurio mostró la foto en la que se puede observar el carnet de la mujer en donde se lee "La pateó un chaneque anoche", junto con el número de consulta.

"Si no le tomo foto no me lo van a creer jajajaja", agregó el usuario de Twitter a la descripción.

La foto ha alcanzado los 22 mil likes, y cerca de 2 mil 500 retuits, causando polémica, mientras que otros usuarios tomaban con humor la situación.

Desde luego, queda la duda de qué pasó en realidad, pero el tuitero escribió en una respuesta "Sí sí sé que son chaneques wey, así lo escribió mi enfermera, se sobreentiende", dando a entender que ocurrió en la clínica en la que labora y que fue una broma entre el personal, indica Milenio.

Más de uno se ha divertido con la imagen, en la que se afirma que una mujer fue pateada por un ser mitológico.