Profesora regala zapatos a un alumno; el niño se los da a su mamá: “ella los necesita más”

El amor por la docencia a veces va más allá, ya que las maestras y maestros buscan que el alumnado esté bien en todo sentido. Se viralizó la historia de una maestra que le regaló unos zapatos a uno de sus alumnos, pero éste dijo que prefería regalárselos a su mamá, pues más falta le hacían. La historia conmovedora se suscitó en Argentina.

En la escuela Tierra de Huarpes fue dado a conocer el caso en medios locales.

En entrevista para TN y La Gente, la docente contó que siempre está preocupada por sus alumnos, quiere que tengan el calzado para asistir a clases:

“Siempre ando mirando para abajo porque no puedo ver que mis alumnos vengan a la escuela con los zapatos rotos donde se les ven los dedos”, expresó la maestra.

Por este motivo, decidió darle a uno de sus alumnos de 13 años unos zapatos. Sin embargo, la respuesta que tuvo del pequeño –de forma indirecta– la conmovió tanto que decidió hacerla pública: el niño decidió quedarse sin sus zapatos y mejor se los dio a su mamá, pues le hacían más falta.

“Ciro tuvo un gesto tan noble, que merece ser contado porque en definitiva, yo soy la maestra, pero él es el que me enseña a mí”, comentó la docente.

El niño de 13 años es un buen alumno que va a diario a sus clases, es comprometido y siempre saca buenas calificaciones, indica Milenio.

“Es un chico muy especial. Es ‘mi Ciro’”, así lo llama dulcemente su maestra. “La semana pasada le miré el calzado y vi que vino a la escuela con las zapatillas rotas y no con las nuevas que yo le había conseguido. Entonces le pregunté por qué y me respondió que se las había dado a la mamá porque ella las necesitaba más. A esto me refiero cuando digo que yo aprendo de él”, dijo la docente.