Profesor se hace viral por anunciar clases a domicilio con cartel hecho a mano

Gracias a estas las redes sociales es posible tener información de todo tipo, desde la que funge como entretenimiento hasta la que busca ayudar. Fue así que logró hacerse visible el caso de un profesor que fue captado pegando varios carteles para ofrecer sus clases de física y matemáticas para varios niveles educativos en las calles de la Ciudad de México.

Fue a través de Twitter en donde se comenzó a viralizar la búsqueda de un profesor que pegó varios carteles luego de que la usuaria de nombre Araiz Arriola pidiera ayuda para que el adulto mayor tuviera más clases.

“Me dio mucha ternura ver a este adulto mayor pegando sus letreritos. RT plis y confiemos en la magia del internet”, escribió la mujer en su cuenta de Twitter junto a una fotografía del cartelito que el profesor había pegado sobre un poste.

El cartel del profesor que se volvió viral

El cartel estaba escrito a mano. Por cada orilla de la hoja se leía un número telefónico para quien necesitara clases a domicilio de física o matemáticas de nivel secundaria y preparatoria.

“Matemáticas y Física. Secundaria, Prepa. Clases a domicilio. Pregunte. Primera clase sin costo. Ya tengo la vacuna COVID 19. Télefono: 55-56-65-47-24”, se lee en el cartel.

La publicación recaudó más de 37 mil likes y múltiples comentarios que pedían ayudar al hombre para que tuviera más trabajo. Además de que las especulaciones sobre su identidad no se hicieron esperar, indica Milenio.

“Hay que ayudarlo para que dé más clases”; “Hay que cooperar para una laptop y que pueda dar clases por zoom. Este profe se ve que sí la hace”; “ ¿Das clases en línea para alumnos de primero de secundaria?”, se lee entre las reacciones.

La historia del profesor

¿Quién es el profesor que colocó su cartel en la vía pública? El hombre detrás de estos anuncios es Austreberto Rubí de 77 años de edad. Es profesor desde hace casi 62 años. Debido a la pandemia por covid-19, sus clases a domicilio se vieron afectadas, pues el miedo al contagio estaba latente.

En entrevista con MILENIO, don Austreberto Rubí contó el por qué decidió pegar sus carteles en las calles.

"Me llamo Austreberto Rubí y soy una joya… por lo de rubí”, se presentó el docente.

Su más grande pasión es la enseñanza, pues desde que tenía 17 años comenzó a ejercer esta profesión. Él considera que es grandioso transmitir la cultura o cualquier tipo de conocimiento.

“Yo ahorita sólo doy clases particulares y a domicilio, pero desde que yo tengo 17 años me pararon frente a un grupo en la primaria. Y desde ahí empezó este viaje de la enseñanza. Échele cuentas, desde que tenía 17 años comencé a enseñar. Actualmente estoy por cumplir 78 años”, indicó.

Yo siempre he dicho que una de las cosas grandiosas de la vida es poder transmitir un tipo de cultura, algún tipo de conocimiento. Porque nos hace falta mucho aquí en México, tener una buena cultura”, agregó Austreberto Rubí en entrevista con MILENIO.

De acuerdo con lo revelado, todos los días se prepara para seguir enseñando y ser mejor para su labor:

“A mí me gusta enseñar, yo considero que nací para enseñar. Y por eso me preparo todos los días para poder hacer una buena función, una buena labor”.

Sobre el por qué resaltó que ya tenía las vacunas covid, el profesor reveló que lo escribió para poder retomar sus actividades y que más personas se animen a contratarlo, pues al igual que muchos ciudadanos se vio afectado con la llegada de la pandemia.

“Al igual que mucha gente me vi grandemente afectado –por la pandemia por covid-19–. De manera que todos los alumnos que yo atendía dejaron de llamarme, dejaron de ocuparme.

Puse lo de las vacunas de covid porque cuando se llegó el periodo de la pandemia, la gente estaba muy desconfiada y no querían que yo entrara a su casa porque no los fuera a contagiar. Por eso puse lo de las vacunas para que vean que no hay tanto riesgo”, explicó a MILENIO.

Y es que antes de la pandemia llegaba a tener hasta cinco alumnos por día. “Era variado, había veces que se me llenaba el tiempo y a veces nadie me ocupaba. –Antes de la pandemia tenía– unos cuatro o cinco –alumnos– por día”.

Algo que sin duda llamó la atención de los internautas fue que ofreciera una clase gratis. De acuerdo a Austreberto Rubí prefiere impartir una lección sin costo para que los alumnos decidan si se sienten cómodos o no.

“La clase es gratis es para que en la primera vez se den cuenta si les gusta cómo imparto y cómo explico. Ellos deciden si continuamos o ahí le dejamos”, dijo.

Austreberto Rubí sólo da clases de matemáticas y física de una hora de duración porque son las materias que más demandan ayuda. Sin embargo, considera ser alguien con un amplío nivel de cultura general.

“A mí en general me gusta todo el conocimiento, tener una cultura general lo más amplío posible. No imparto otras materias porque no tendría demanda. Esto de matemáticas y física es lo que más demandan los alumnos. Inclusive puedo asesorar a los que van a universidad, pero el alumno ya investiga más por su cuenta”.

Explicó que tras la pandemia por covid-19 –que mantuvo a miles en casa y con sana distancia– lo que más extrañó fue estar con sus alumnos, así como hacer lo que más le gusta: transmitir conocimiento.

Finalmente, al enterarse que uno de sus carteles se volvió viral en redes sociales, aseguró que estaba agradecido por el apoyo. Además de que reforzó las ganas de seguir enseñando, pues nadie lo sabe todo y siempre hace falta aprender para que México crezca.

“Nadie lo sabe todo y siempre nos hace falta un poco de cultura para hacer crecer un poquito a México”, concluyó.