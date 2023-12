¿Por qué decimos "okay"?

En el tejido intrincado de nuestro lenguaje cotidiano, hay una palabra que resuena con frecuencia: "OK". Pero, ¿alguna vez te has preguntado de dónde viene esta expresión tan omnipresente en nuestra comunicación diaria? Aquí te presentamos la información de acuerdo con este video de VOX en YouTube.

Un Vistazo al Pasado

La palabra "OK" tiene sus raíces en una moda peculiar de la década de 1830 en Boston, donde jóvenes "intelectuales" disfrutaban mal escribiendo abreviaturas de manera humorística. Entre estas abreviaturas, surgió "OK", derivada de "oll korrect", una versión humorística de "all correct".

De las Bromas a la Fama Nacional

El término "OK" ganó prominencia cuando fue publicado por primera vez en el Boston Morning Post el 23 de marzo de 1839. Lo que comenzó como un chiste local en Boston se extendió por todo el país, llegando incluso a la política. Durante la campaña de reelección de 1840, el presidente Van Buren adoptó "OK" como apodo, llevando a la formación de OK Clubs en su apoyo. Sin embargo, sus opositores intentaron darle un giro negativo.

La Era del Telégrafo: Consolidación de "OK"

El surgimiento del telégrafo en 1844 desempeñó un papel crucial en la consolidación de "OK". La palabra se convirtió en una forma estándar de confirmar la recepción de mensajes cortos, especialmente entre operadores de ferrocarriles en expansión por todo Estados Unidos.

El Poder Visual de "OK"

Además de su utilidad, la rareza de la letra "K" en inglés contribuyó a la duración de "OK" como una forma visualmente distintiva. La estrategia publicitaria del cambio de "C" a "K" en palabras, conocida como "Kraze for K", también influyó en su persistencia.

Debate sobre Orígenes y Persistencia en la Actualidad

Aunque los orígenes exactos de "OK" han sido motivo de debate y mitos, la palabra se ha arraigado en nuestro lenguaje cotidiano. Hoy en día, se utiliza como una afirmación neutral que simplemente acepta información sin evaluar sentimientos.

También podría interesarte: Museo en Barcelona ofrece visitas guiadas "nudistas"

Conclusión: De una Broma a la Luna

Desde su origen como una broma en la década de 1830, "OK" ha llegado a ser la palabra más reconocible y utilizada en todo el mundo. Incluso se dice que fue la primera palabra hablada por humanos cuando aterrizaron en la luna. Así que, la próxima vez que digas "OK", recuerda que detrás de esas dos letras hay una fascinante historia de evolución lingüística.