Por no recibir mensaje de su mamá supo que algo andaba mal

Debido a la rutina que mantenían madre e hija esta pudo deducir que algo mal estaba pasando con su madre ya que no le había mandado el habitual mensaje de texto, por lo que decidió llamar a la policía quien resulto que estaba siendo rehén de un delincuente.

La anciana que tiene 80 años fue rescatada de un asaltante que entró en su casa en Chicago, Estados Unidos, el cual se encontraba desnudo y con unas tijeras, quien rompiendo la ventana para poder meterse al domicilio.

El intruso, que se encontraba ensangrentado tras cortarse con los cristales rotos, se subió a la cama de la mujer y le prometió que no la lastimaría ni agrediría sexualmente y le ordenó tomarse una ducha con él.

Sin embargo, a poco de entrar al baño, el invasor le dijo que no, que no tenía suficiente calor. "Tenemos que bañarnos", añadió. "No pensé que fuera a vivir. Estaba en shock", detalló la víctima. Cuando salieron de la bañera, el secuestrador arrastró a la mujer por la casa, desconectando los teléfonos y cogiendo dos cuchillos de la cocina que le "agradaban".

Posteriormente la encerró en el sótano de la casa por varias horas en completa oscuridad, en donde la jubilada aprovechó para hacer tantos ejercicios físicos como pudo para mantenerse cálida.

Mensaje diario

Mientras tanto, en Seattle, su hija mayor, Meredith Holt-Caldwell, se preocupó porque su madre no había respondido a sus mensajes de texto durante mucho tiempo, lo que era una tradición familiar, y decidió reportarlo a la Policía.

Las fuerzas policiales llegaron a la propiedad, y tras un largo enfrentamiento, lograron detener al intruso, quien se encuentra bajo custodia y se cree que tiene problemas mentales. "Nunca pensé en un millón de años que esto era lo que estaba sucediendo, pero así fue", concluyó la adulta mayor.