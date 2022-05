Policía pensó que un hombre estaba borracho; resultó tener el corazón 'roto'

Se hizo viral un video en el que un hombre con el corazón ‘roto’ fue confundido con una persona que había bebido.

Tambaleante, como si estuviese desorientado y a punto del llanto, un hombre fue interceptado por una agente de policía.

En un inicio la policía pensaba que se encontraría con un hombre alcohólico pero se llevó con una sorpresa: sólo era un hombre con problemas amorosos.

“Nada, mi relación está rota. Me he casado con ella, tengo seis hijos, cuatro niños y dos niñas”, dice el hombre luego de ser intercptado por la policía.

“¿Has consumido algún tipo de drogas hoy?”, pregunta el policía.

“No”, responde.

“¿Has estado bebiendo?”, cuestionó de nuevo la uniformada

“No”, dijo el hombre.

“¿Por qué estás llorando tanto? Había maltrato físico entre tú y tu esposa?”, cuestionó la policía.

“Nunca, nunca”, reaccionó.

“¿Llegaste a casa y ella estaba con otro hombre?”, seguía indagando la uniformada.

“No, no yo estaba en casa”, expresó el hombre conmovido.

“¿Tú estabas en casa y ella llegó con otro hombre?”, lanzó la pregunta la policía.

Después del interrogatorio, el hombre rompió el silencio y dijo que había sido engañado. Mencionó que pudo haberse peleado, pero que lo evitó, pues él es mejor que esa situación, indica Milenio.

“Yo no quiero pelearme con nadie. Podría haberme peleado con él, podría haber sido capaz, pero no quiero ir a la cárcel. Yo soy mejor que eso. No sé por qué ella ha hecho esto”, expresó el hombre conmovido.

“Por supuesto que eres mejor, has sabido llevar la situación como es debido”, dijo la policía.

Por último la agente y uno de sus compañeros le hicieron la prueba del alcoholímetro y el resultado fue negativo.

El video que se publicó con la descripción “policía confunde a un hombre con el corazón roto pero un alcohólico”, se hizo viral al contar con muchas reacciones.

Los internautas lamentaron esta situación.