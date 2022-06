Pink Floyd abre cuenta de TikTok y permite a los usuarios usar su música en la plataforma

TikTok es la red social más de moda hoy en día, pues permite a los usuarios no sólo divertirse, sino aprender de temas interesantes, publicitar música y ganar fama entre otros usuarios.

El formato de videos cortos es un gran estímulo para millones y millones de personas que usan la plataforma y cada vez son más artístas los que se unen a TikTok para obtener un mayor número de fans y alcanzar más éxito.

Una de las últimas que se han unido a la familia tiktokera es la famosa y célebre banda británica Pink Floyd, la cual ofrece un catálogo de música de la más importante y aclamada en todo el mundo.

Con esto, todos los usuarios podrán utilizar la música de Pink Floyd dentro de la plataforma, con temas clásicos como "Another brick in the wall", "Shine on your crazy diamond", "Comfortably Numb", "High Hopes", "Wish you were here", entre otros más.

