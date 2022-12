¡Pika, pika!: Panadería presenta la 'Poke Rosca" inspirada en Pokémon

CIUDAD DE MÉXICO.- El Día de los Reyes Magos es una de las tradiciones más queridas en México y dicho cariño se debe en su mayoría a la deliciosa Rosca de Reyes, el emblemático postre que caracteriza a dicha festividad.

Con rumbo al 6 de enero, muchas panaderías anticipan la venta de dicho platillo para generar expectativa y así generar ganancias mucho más pronto. Este es el caso de la panadería Super Roscas, sin embargo, este año trae una novedad que le encantará a todos los fanáticos de Pokémon e incluso a los más pequeños del hogar.

Los creadores de la popular 'Rosca Kitty' han decidido superarse a sí mismos de nuevo y poner toda su creatividad en la 'Poke Rosca'; inspirada en uno de los personajes más reconocidos a nivel mundial, Pikachu.

Si tienes suerte, podrías toparte con una cara conocida al partir la rosca

En cuanto la nueva edición fue anunciada, las redes sociales explotaron de ternura y emoción, pues la rosca posee múltiples figurillas de chocolate con la forma del personaje y posee los colores característicos del eterno compañero de Ash Ketchum.

No obstante, la formula del pan se mantiene intacta pues aún mantiene el característico sabor a mantequilla con una leve infusión de naranja. Además, posee secciones cubiertas de pasta de concha, aunque las frutas secas cristalizadas han sido reemplazadas por pequeñas capas de confetti comestible.

Lo que no podía faltar era lo que todos esperan (o no) al partir la rosca: el muñeco. En este caso, el muñeco no es nada más y nadie menos que una pequeña figura de plástico representativa de algunas de las mascotas más queridas del anime como Eevee, Squirtle, Charmander, Bulbasaur y, por supuesto, Pikachu.

