Bad Bunny celebra victoria de Ash Ketchum en campeonato mundial de Pokémon

PUERTO RICO.- Pokémon es una de las series animadas más queridas en todo el mundo, por lo que no resulta extraño que incluso el cantante más popular en la actualidad sea otro aficionado de los curiosos animalitos de Nintendo.

El cantante puertorriqueño Bad Bunny ha sacado más de una sonrisa la mañana de este viernes, pues se ha unido a la celebración de uno de los acontecimientos más importantes en la historia de la serie animada. Después de 25 años, Ash Ketchum, el protagonista de la serie, ha logrado su sueño de convertirse en el mejor maestro Pokémon en todo el mundo.

El mensaje celebratorio de Bad Bunny

Dicho logro tuvo lugar en el más reciente episodio de "Pokémon Journeys", en el que Ash resultó victorioso en la final del Torneo de los Ocho Maestros de la Serie Mundial de Coronación.

Felicidades a Ash Ketchum en esa gran victoria. Nosotros los que estamos desde el principio sabemos lo mucho que costó, compartió el puertorriqueño en su cuenta de Twitter.

Esta no es la primera vez que el intérprete de "Amorfoda" expresa su amor por Pokémon, pues hace dos años se disfrazó del pokémon de tipo fuego, Charizard, durante una presentación en el The Late Late Show with James Corden.

