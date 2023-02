Perro ovejero se hace viral: pide permiso para continuar el paso con sus ovejas

El video de un can originario de Chile se viralizó a través de redes sociales, debido a que en clip muestra que es un perro ovejero comprometido con su labor, incluso le avisa a un humano que le abra paso para continuar con el recorrido de su rebaño.

El clip fue compartido por la cuenta de TikTok "MtsLillo", el cual añadió en su descripción “un día cualquiera topografiando y de pronto”, enfocando a un pequeño perro blanco con negro que venía liderando un grupo de ovejas en las cercanías de Valdivia.

“Póngale no más, póngale no más gancho! Llévese sus.. Llévese sus ovejitas, lléveselas pa allá!!, dijo el topógrafo al can, quien guiaba al ganado sin la necesidad de un humano.