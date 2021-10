Perrito llora al escuchar canción triste de Adele y se hace viral

El melancólico tema de Adele 'Easy on me' se ha colocado entre el top de la música internacional debido a su gran interpretación y la historia que cuenta la famosa. Por ello, en redes sociales, se viralizó el video de un perrito que se pone a ‘llorar’ cuando escucha sus canciones, específicamente con la de ‘Someone Like You’.

Fue a través de TikTok –en la cuenta @_el_michael_– en donde se viralizó el perrito ‘Jacob’, un pitbull, que al parecer tiene el corazón roto, pues al escuchar la canción 'Someone Like You’ de Adele parece sufrir.

Te puede interesar: Perro se saborea unas donas y su dueño lo graba

Como si entendiera todo lo que dice Adele, el dueño del perrito lo puso en evidencia:

“Bienvenidos a canciones que no puedo escuchar en mi casa porque hacen llorar a mi perro”, dice el joven en el clip que se viralizó en TikTok.

A tan sólo unos minutos después de que se escucha la canción ‘Someone Like You’ el perrito comienza a aullar, indica Milenio.

Por ello, la publicación se volvió viral con más de 229 mil likes y cientos de comentarios entre los que resaltaron las especulaciones sobre su sufrimiento.

“Ese perro tuvo una relación compleja”; “Ese perrito tuvo al menos tres divorcios”; "Quién le hizo tanto daño"; “Busca esa perra que lo lastimó”; “Bro, en serio entiendo a ese perro”; “¿A quién no hace llorar Adele?”; “Hasta yo lloro con esa”; “Ese perro me representa”; “Fue difícil perro, lo veo en tus ojos”; “El perro soy yo”, se lee entre las reacciones.

Sin embargo, no sólo es con Adele, pues también reacciona triste con otras canciones de desamor.

“Otras canciones que le llegan al cora a Jacob”, agregó Mike Bejerano en otros videos.