Perrito disfruta la vista por la ventana de un avión y se hace viral

En redes sociales hay videos que van desde los más divertidos hasta los más impresionantes; tal es el caso de un adorable perrito que conquistó las redes al disfrutar de un atardecer por la ventada de un avión.

Este es el momento en el que un cachorro de Golden Retriever disfruta de su primer vuelo, e incluso consiguió un asiento en la ventanilla, indica DPA.

Su propietaria, Amanda Vargas, de 28 años, de Denver (Colorado, EU), viajó con su perro, Louie, a su hogar definitivo en un avión después de recogerlo del criador. Así, con poco más de ocho semanas de vida, se puede ver a Louie mirando desde el regazo de Amanda la puesta de Sol.

"Tuvimos un largo día de viaje, que retrasó nuestro vuelo a casa, pero ver a Louie tan contento disfrutando del atardecer fue maravilloso", fue lo que dijo Amanda.

No podemos negar que los perritos son seres que no dejan de sorprendernos, y no por nada son considerados por muchas personas como los mejores amigos de los seres humanos, indica Milenio