Periodista es "desnudada" mediante Inteligencia Artificial

Hermosillo, Sonora.- Johanna Villalobos es una periodista argentina que recientemente se ha vuelto viral en redes sociales, tras exponer cómo una fotografía suya fue modificada con inteligencia artificial para eliminar su ropa. Así lo dio a conocer en un hilo en Twitter, el cual se propagó rápidamente.

UN ASCO completo a cada una de las personas que ha compartido esta fotografía. ¡LOS ODIO!— Johanna Villalobos �� (@johavillam) May 23, 2023

La usuaria expresó su frustración ante el uso irrespetuoso de las imágenes sin consentimiento, además de resaltar la falta de protección para las víctimas en situaciones similares.

Usaron mi foto de la playa y con Inteligencia Artificial 'me quitaron la ropa'... Estoy harta de ver cómo nos utilizan para su entretenimiento. La foto está en grupos de WhatsApp, redes sociales. NO SOY YO, y lo más lamentable de todo es que no puedo hacer nada al respecto", declaró en su publicación.

También compartió un video donde habla abiertamente, de cara a la cámara, para dar contexto sobre esta situación. Allí reveló que su imagen continua circulando por grupos de Whatsapp, redes sociales y aplicaciones desconocidas.

Les dejó el contexto de esta porquería. pic.twitter.com/Vto8xPGvuj— Johanna Villalobos �� (@johavillam) May 23, 2023

Miles de usuarios de la red social se han pronunciado empáticos con su situación, compartiendo mensajes de apoyo. Algunos incluso han confesado haber sido víctimas de crímenes similares.

"Me pasó lo mismo y da muchísimo asco. No es tu culpa que la gente esté tan mal", "Lo siento muchísimo, Johanna. Qué impotencia y enojo. Necesitamos leyes que regulen la tecnología y nos protejan de estas cosas", "Me pasó lo mismo. No estás sola. Debemos y merecemos ser respetadas. Es asqueroso que estas personas estén por ahí sin ningún tipo de problema y que tengas que cargar con todo esto. Gracias por ser valiente y exponerlo. Yo te apoyo", afirman.

La propagación de imágenes alteradas con intenciones maliciosas en la web es una cuestión inquietante. Aunque la inteligencia artificial ha experimentado grandes avances, en ocasiones se emplea de manera irresponsable, especialmente al manipular fotografías y vídeos. Esta conducta vulnera la privacidad de las personas y puede ocasionar daño emocional y psicológico.

El caso de Johanna muestra la impotencia que muchas personas sienten ante la falta de control sobre su propia imagen en línea. Aunque se han hecho esfuerzos para proteger la privacidad, todavía queda mucho por hacer para asegurar el respeto y la seguridad de las personas en el mundo digital.

Con información de Infobae México.

Tal vez te interese: Pareja simula discapacidad para obtener dinero