Pareja simula discapacidad para obtener dinero

Puebla, México. - Fingir una discapacidad con el propósito de obtener dinero constituye un acto fraudulento que puede acarrear consecuencias legales. En México, la legislación protege los derechos de las personas con discapacidad y promueve su inclusión en todas las esferas de la vida. El hecho de simular una discapacidad con el fin de obtener beneficios económicos contradice estos principios y puede resultar en severas sanciones. Recientemente, una pareja fue evidenciada en redes sociales por cometer este crimen.

Pareja simulaba discapacidad para aprovecharse

A través de la cuenta de TikTok llamada "Puebla Millennial", se difundió un video de corta duración donde se reveló la manera en que una pareja de Cholula engañaba a los ciudadanos de Puebla. En las imágenes captadas, se observa a un hombre acomodándose en una silla de ruedas, posteriormente una mujer se encarga de cubrirlo con una manta y darle un cartel en el que describe una supuesta enfermedad. Finalmente, ella se encarga de empujar la silla y llevarlo a las zonas más concurridas.

Los hechos ocurrieron en la recta Cholula, Puebla. Fue una vecina de la zona quien descubrió a los estafadores y se encargó de grabarlos.

La publicación ha alcanzado más de un millón de reproducciones hasta el momento. En los comentarios, algunos usuarios hacen bromas respecto a la situación, sin embargo, otros expresan su indignación y malestar, ya que este tipo de engaños perjudica a aquellos que realmente necesitan ayuda.

“Y yo trabajando mis 8 horas. ¡Qué buena idea!”, “Luego porque los que realmente necesitan ayuda ya no la reciben porque creen que también están fingiendo”, “El problema es que afectan a la gente que de verdad no puede valerse por sí misma”, “Yo ya no doy, pero cuando veo a un viejito trabajando o vendiendo algo, lo ayudo. A esos hay que apoyarlos, no a los que estiran la mano”, opinan los usuarios.

