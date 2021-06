Oso entra a una base aérea

Un oso fue avistado primero en un área residencial y luego en el campamento de las Fuerzas de Autodefensa y en la pista del aeródromo de Okadama, un cazador logró abatir al animal entre los arbustos cercanos a la base aérea.

Una de las personas agredidas, Toshishi Ogasawara, de 75 años, se topó con el oso frente a su casa, cuando acababa de sacar la basura. "Me sorprendió. Llevo más de 40 años viviendo aquí, pero jamás oí que un oso anduviera cerca", dijo Ogasawara, quien trabaja en una oficina local.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

El hombre se asustó tanto que echo a correr, pero casi enseguida cayó al suelo y sintió al oso pisando su espalda un instante. "Pesaba mucho, pero fue algo instantáneo, no intenso", dijo Ogasawara. De vuelta en casa, él se quitó la camisa y notó que estaba sangrando por la espalda. También se había lesionado ambas rodillas al caer, aunque habría podido ser mucho peor: "Si no me hubiera caído, me habría mordido", publica Puente Libre.