“No tienen ganas de ganar dinero”: Joven se queja de las tiendas que no abren temprano

HERMOSILLO, SON.- En los últimos días, la plataforma de videos cortos TikTok se ha convertido en un espacio donde los usuarios comparten sus inquietudes y quejas sobre diversos temas.

Uno de los casos más recientes es el de Ana Sofía (@anasofiaguerrerod), quien utilizó su cuenta para expresar su frustración en relación con el horario de apertura de algunas tiendas.

En un video publicado en su cuenta, Ana Sofía cuestionó la decisión de algunas tiendas de no abrir antes de las 11 de la mañana.

Joven expresa sus quejas sobre el horario de apertura de tiendas

En un tono sarcástico, compartió su opinión ante la situación, señalando que a las 8 de la mañana los niños ya están en el colegio, y muchas personas están listas para iniciar sus actividades diarias.

"Alguien me puede explicar por qué, si desde las 8 de la mañana los niños ya están en el colegio, tú ya estás bañada, peinada, desayunada y lista para triunfar, las tiendas están cerradas", expresó Ana Sofía.

La usuaria no dudó en cuestionar a los responsables de estos negocios, preguntándoles si acaso no tienen hambre o no tienen ganas de ganar dinero.

“¿No tienen hambre o qué? ¿No tienen ganas de ganar dinero?”, dijo en tono de humor.