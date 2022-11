Niño y papá conmueven en redes al protagonizar tierna escena con helado y disfraz

La escena de un niño y su papá comiendo helado tal vez no sea lo más extraordinario, pero en ocasiones hay imágenes que nos llenan el corazón. Tal como el caso de un video que captó la convivencia entre un pequeño y su padre mientras comían helado con el rostro maquillado con tema de Halloween.

Afortunadamente las redes sociales en la actualidad son una ventana para que las personas compartan sus momentos más memorables y en esta época de Día de Muertos y Halloween no fue la excepción.

La usuaria de TiktTok -@lunacamila- publicó una grabación que se ha robado los corazones de los internautas, ya que se puede ver a un niño y su papá que se divierten sentados en una mesa comiendo helado.

En el video se puede ver al niño con el rostro pintado y su ropa un poco desgarrada, al parecer luciendo algún disfraz de Halloween, al igual que su padre.

Lo extraordinario del video fue que el amor entre ambos se notaba. Y bien dicen que en las pequeñas cosas se encuentra lo bello de la vida.

De inmediato, el video llegó a tener gran cantidad de comentarios, indica Milenio.

“Que lo valore, yo jamás tuve la posibilidad de salir con mi padre y sonreír”; “Dolió en lo más profundo, pero me llena de alegría que él si lo tiene y lo disfruta”; “Voy a llorar por qué así era mi papá y gracias a eso aún con mi familia caminamos de la mano cuando salimos juntos, aún soy una niña a su ladoí”; “¿A todos los que no tuvimos esa relación con nuestro papá nos dio ganas de llorar o sólo a mi?”; “No estoy llorando, me entró un padre presente pero ausente al ojo”; "quiero un papá así", dicen algunos de los comentarios.