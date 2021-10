Niño causa ternura en TikTok al intentar decir 'Parangaricutirimícuaro'

Un niño que no logra decir "Parangaricutirimícuaro" se volvió viral en TikTok después de su fallido intento de pronunciar correctamente. Y es que el nombre del pueblo de Nuevo San Juan Parangaricutiro o Parangaricutirimícuaro es uno de los trabalenguas más famoso de México y Latinoamérica y este pequeño no logró pronunciarlo a la primera.

A través de su cuenta, el usuario Jhonatan Quinchia mostró un video en el que hacían repetir a su hijo de apenas unos años varias palabras sencillas: "mamá", "papá" o "aguacate", unas más sencillas que otras, pero a fin de cuentas, las pronunciaba bastante bien.

Sin embargo, todo cambió cuando lo retaron a decir "Parangaricutirimícuaro", pues el pequeño parecía no terminar de codificar el complicado nombre que proviene de la lengua purépecha, la cual predominaba en la región de México hoy conocida como Michoacán.

El video ganó notoriedad después de superar las 5 millones de reproducciones en la plataforma, así como los 324 mil likes y casi unos 3 mil comentarios, donde destacaban el enternecedor y encantador intento del pequeño por intentar decir el trabalenguas... o por lo menos eso fue lo que pareció. Asimismo, salieron personas adultas a decir que, ni siquiera ellas, saben decir correctamente "Parangaricutirimícuaro".

"Lo que no saben es que el niño se echó un beatbox", "Ja, ja, ja, al menos lo intentó y eso es lo que vale", "mi hija de tres años está viendo esto como diez mil veces y no me dejar ver más videos", "Pero por supuesto, ahora di esternocleidomastoideo", "Ja, ja, tan bello. ¿No les pasa que 'Pitico Pitico Pitico'", "No lo sé decir", son algunos de los comentarios más destacados a pide del video.

El video tuvo tal éxito que algunas personas comenzaron a utilizar el audio para hacer el mismo trend con sus hijos, indica Milenio