Mujer se sorprende al ver a su esposo sin barba por primera vez y se viraliza en TikTok

En muchas ocasiones las personas se hacen "looks" en el cabello, barba o bigote que de tanto que los llegan usar, se vuelven una característica personal, como este joven que durante toda su vida había tenido barba.

El usuario Sr. Merengue reveló en la plataforma de TikTok que desde siempre había utilizado barba, por lo que decidió hacer un cambio y rasurarla completamente por un tiempo.

Además reveló tener más de dos años con su esposa y nunca lo había visto sin barba, por lo que quiso sorprender a su pareja y grabar la reacción que tendría al verlo.

En la grabación se puede ver como el joven comienza a recortar un poco su barba, algo que lo llevó más tiempo del que hubiera imaginado debido a que tenía demasiada, al punto que lograba ocultarle un poco el rostro.

Al lograr el "look" deseado el muchacho decidió ir con su esposa para enseñarle la nueva imagen, a lo que ella no pudo evitarlo y confesó que no lo reconocía incluso insinuo que no era su esposo.

El video se volvió viral en la red social al superar las 470 mil reproducciones por parte de los usuarios en el que algunos hicieron llegar sus comentarios en los que confesaron que el hombre se veía mucho más joven, mientras que las mujeres lamentaron de que lo haya hecho.

Con información de La República