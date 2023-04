Mujer se hace viral por su gran parecido a Galilea Montijo

Mediante un video en TikTok una mujer de nombre Crimar González publicó una foto del día de su boda, en donde impresionó a más de uno por el gran parecido que tiene con la conductora del programa Hoy.

La mujer escribió en un texto que parece en el clip que siempre le han mencionado que se parece a Galilea Montijo, pero que ella no lo creía hasta que vio una foto suya, indica Milenio.

“Siempre me habían dicho que me parecía a Galilea Montijo, pero yo no creía hasta que vi esta foto con mis papás del día de mi boda”.



La publicación se hizo viral muy rápido y cuenta con más de 128 mil likes, así como más de dos mil comentarios en los que los usuarios demostraron su sorpresa.

Algunos de las personas creyeron que se trataba de una broma, mientras que otros comentaron que son gemelas y las separaron al nacer.

Otros no dudaron en etiquetar a Galilea Montijo para que pudiera ver que hay una mujer que tiene un gran parecido a ella.

“Juro que pensé que era Galilea”, “Pensé que era Galilea”, “Idéntica”, “Sí te pareces”, “Cuando vi la foto sí pensé que era Gali”, “Eres su gemela”, “¿Serás su hermana?, “Sí le das un parecido”, son algunos de los comentarios en la publicación.