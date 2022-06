Mujer recibe críticas por dar mensaje a policía; le dicen 'whitexican'

Una mujer –etiquetada como whitexican– dio a un policía un papel en el que venía un mensaje motivacional. ¿Qué de malo hay en ello?

Fue en TikTok en donde la usuaria Sofia Thompson subió la grabación que ya se viralizó y ha dado mucho de qué hablar.

En el clip, se puede observar cómo la mujer le da un papel al agente. El elemento lo recibe e incluso le dice “gracias”.

Sin embargo, el semblante del policía cambia al ver el mensaje motivacional. Incluso, logra ver la cámara con la que lo estaban grabando, indica Milenio.

“Si pensaste en detenerte, no lo hagas, lo vas a lograr”, decía el mensaje en el papel.

Según el contenido de la tiktoker, ella quería que el policía se sintiera alegre para continuar haciendo su labor; aunque por la reacción que presentó el oficial al parecer no le agradó.

El video se hizo viral y lejos de que recibir comentarios positivos criticaron a la mujer, a la que tacharon de whitexican. Mientras que relacionaron la actitud del policía con las 'mordidas'.

“A lo mejor él ya estaba pensando en dejar de pedir mordidas y viene esa y lo alienta…”; “Bro... I feel that in whitexican”; “Otra whitexican”; “Si quiere dejar notitas motivacionales bien por ella, pero tiene que grabarse y grabar a la otra persona sin permiso, para disque quedar como la alturista #1 ”; “Poli: Pensé detenerme en pedir mordidas, pero no porque si voy a lograr juntar para una nueva casa”, se lee entre las reacciones.