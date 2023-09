Mujer protagoniza pelea con hombres por un asiento en transporte público

MONTERREY. - En un reciente video compartido en TikTok, se ha desatado la controversia debido a una acalorada discusión en un camión de transporte público en Monterrey.

La usuaria de TikTok conocida como "Paisa Regia" publicó el video que muestra una disputa por un asiento en el transporte público de la ruta 150 Valle de Roble, acompañado del siguiente comentario: "La diferencia de clases sociales en la ruta 150 Valle de Roble".

En el video, se puede observar a una mujer luchando por mantener su asiento en el camión mientras una señora intenta que lo ceda. Uno de los hombres presentes en el camión le señala a la mujer que también están cansados, lo que inicia una confrontación verbal.

La mujer argumenta que la razón por la que está peleando por el asiento es una cuestión de cultura y educación, enfatizando que la señora merece el lugar.

"Es por cultura, para que le den el lugar a la señora, es lo que yo estoy peleando, no lo ven así. No esperen a que uno les diga, por educación, es por educación. La verdad que qué ignorancia la de todos, no esperen a que se les diga. Bien cansados vienen los hombres", fueron sus palabras.