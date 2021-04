Mujer moja la casa de su vecino por hacer fiesta

¿Qué has hecho para que tu vecino quite la música a todo volumen o acabe una fiesta? A pesar de que debe haber respeto por la forma en la que se divierten nuestros vecinos, hay personas que no están de acuerdo con ello ya sea por el ruido o cualquier otra situación. Por ejemplo, el reciente caso que se volvió viral en redes sociales en donde una mujer aparece presuntamente ‘acabando’ con la fiesta de su vecino con una manguera en mano. Te contamos lo que sucedió en este caso que se hizo viral en TikTok y otras plataformas.

Fue a través de las redes sociales en donde este momento se volvió viral casi de inmediato, pues a pesar de que hay material desbordado en las redes sociales que puede ser muy divertido, lo cierto es que con este caso más de una persona se siente identificada, pues no falta el vecino que haga mucho ruido, indica Milenio.

En el video se puede ver la escena de una fiesta en la que hay vasos rojos en una mesa y un asador en donde se prepara carne. El patio se ve mojado y no se ven los invitados. Hasta que la cámara apunta hacia donde está una mujer que con manguera en mano está lanzando agua desde la comodidad de su casa, la cual se divide con una barda de cemento.

Nadie dijo nada? ¿Por qué no respetó a sus vecinos? En el clip también se aprecia cómo un hombre le dice que deje de mojar, pero el llamado queda sólo en eso. Fue en TikTok – compartido por la usuaria @noemifelix26– en donde este momento se viralizó, pues para acompañar la escena se utilizó la dramática canción de “La Rosa de Guadalupe”.

La publicación ha generado opiniones dividas, mientras para algunos es una falta de respeto, para otros hay vecinos que no entienden. ¿Qué opinas? ¿La señora no debía mojar la casa de su vecino?