Mujer gasta 30 mil dólares en tratamiento para salvar a su gato y se vuelve viral en redes sociales

MÉXICO.- Tener a una mascota es tener a un miembro más en la familia. Muchas personas aman desenfrenadamente a sus animales al punto de considerarlos sus hijos, y este es el caso de Kelly, una mujer originaria de Perth, Escocia, quien sorprendió en las redes sociales después de contar que invirtió más de 30 mil dólares para tratar el asma de su gatito.

Kelly contó que al principio llegó a pensar que la asfixia y tos de su felino se debía a una bola de pelos que quizás tenía atorada en la garganta. Sin embargo, los exámenes médicos arrojaron que se trataba de asma.

Para Kelly, el bienestar de su "hijo peludo" lo valía todo. Incluso, decidió mudarse a una casa más grande para que Rascal tuviera más espacio para jugar y respirar mejor.

Su propósito era solo uno: salvar la vida de su amado minino de nombre Rascal. Y por eso, no escatimó en pagar 25 mil libras esterlinas (cerca de 30 mil dólares) en sus tratamientos.

La historia de Kelly y Rascal se volvió viral en las redes sociales, donde los internautas no tardaron en opinar sobre el tema. Mientras algunos la califican de "loca" por gastar tanto dinero en un animal, otros la apoyan en su decisión de cuidar y amar a su mascota de la misma manera que a un ser humano.

Kelly, por su parte, no se arrepiente de sus decisiones y quiere que su historia sirva como ejemplo para generar conciencia sobre el cuidado y amor hacia los animales. Según ella, los animales merecen todo nuestro cariño y atención, ya que son seres vivos que sienten y merecen nuestro respeto.

Por último, cabe destacar que historias como la de Kelly y Rascal son cada vez más comunes en el mundo actual. Las mascotas se han convertido en un integrante más de nuestras familias y su bienestar es una responsabilidad que debemos tomar en serio. Protegerlos, amarlos y cuidarlos es nuestra tarea y deber como seres humanos.

“Cuando fue diagnosticado, todos los costos se acumularon rápidamente y en el primer año, gasté más de 6 mil libras (cerca de 7 mil dólares) solo en su tratamiento”, contó Kelly. “Pero, todo ha valido la pena. Estaba muy conmocionada y me preguntaba qué iba a hacer, cómo iba a manejar y lo más importante, su esperanza de vida. No podía dejar de entrar en pánico y pasé muchas noches sin dormir preocupándome por mi pequeño”.

Kelly se confesó sorprendida con el diagnóstico de Rascal, pues nunca antes había escuchado sobre el padecimiento de asma en gatos. Además, tuvo miedo de la reacción de su gatito con respecto a la forma de asimilar el inhalador, pero destacó su buen comportamiento y colaboración en el proceso.

“Nunca antes había oído hablar del asma felina y el veterinario me dijo que estaba luchando por respirar debido a la inflamación en sus pulmones. La única opción de tratamiento era un inhalador, que no me veía capaz de usar con él. Tendría que colocárselo sobre la cara para que pudiera respirar el medicamento, pero es muy independiente y nada cariñoso. Pero afortunadamente, lo tomó como un pato en el agua”, contó.