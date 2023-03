Mujer explica por qué la infidelidad de su esposo fue "lo mejor que le pudo pasar" a su matrimonio

Una esposa ha causado consternación entre los usuarios de internet al llamar a la aventura que tuvo su esposo “lo mejor que le ha pasado” a su matrimonio, y ahora busca ayudar a otros.

Charity y Matt Craig se conocieron cuando eran adolescentes en un campamento de la iglesia y en 2004 se casaron, teniendo edades de 21 y 25 años, informa SWNS.

Antes de que Charity descubriera el engaño de su esposo, Craig describió su relación como “felizmente casada y buenos amigos”.

En 2012, Charity descubrió que su esposo, que trabajaba como pastor músico, estaba teniendo una aventura y lo confrontó al respecto. Según dijo la mujer, había encontrado mensajes de texto entre su esposo y otra mujer, y calificó toda la experiencia como "devastadora".

Matt, que decidió quedarse con su familia, dejó su trabajo y cambió su número de teléfono.

Trabajaba más de 60 horas a la semana en un puesto de alto estrés”, dijo Matt. “Pasé más tiempo en el trabajo que con mi familia. Estaba luchando entre mi familia y mis sueños de seguir una carrera musical”. No quería perder a mi familia y no quería lastimar a la otra mujer”, continuó Matt.

Volvieron a enamorarse

Tanto Matt como Charity vivieron separados durante un año y planeaban divorciarse, pero la pareja se sintió atraída el uno por el otro nuevamente.

Durante su tiempo separados, Charity fue a terapia y se dio cuenta de que estaba luchando simultáneamente contra la codependencia y la inseguridad.

No sabía lo infeliz que era e hice terapia”, reveló Charity. “Aunque no parecía tener problemas de ira, usé el tratamiento silencioso como una forma de control y manipulación… He pasado innumerables horas convirtiéndome en una mejor versión de mí misma”.

Según menciona Charity, su esposo también pasó tiempo trabajando en sí mismo, ambos por separado hicieron el mejor esfuerzo para estar bien solos y un año después, la madre de cuatro hijos y su esposo se reencontraron.

“Tuvimos un año de recuperación antes de sentir que las cosas podían volver a la normalidad. Fui a terapia y leí libros de autoayuda. Hice todo lo posible para recuperar su confianza", dijo Matt. “Ha sido increíble. Ha ayudado a nuestra familia. Entiendo completamente sus emociones y puedo ser abierto con ella”, continuó Matt. “Tienes que ser paciente y no puedes enojarte o impacientarte cuando ella quiere volver a hablar de eso o [cuando] se derrumba emocionalmente. Le pedí que volviera a estar conmigo en el Día de San Valentín en 2013”.

Busca ayudar a otras personas con su experiencia

Charity ahora trabaja como coach que ayuda a otras parejas casadas a superar la traición y la fidelidad.

“Éramos dos recipientes vacíos que intentaban chuparse la vida el uno al otro”, dijo Charity. “Cada uno de nosotros es responsable de nuestra propia felicidad”.

A pesar de la angustia, Charity dice que el asunto fortaleció su matrimonio.

“Esta aventura resultó ser lo mejor que le ha pasado a nuestro matrimonio”, dijo Charity. “Destrozó todo, pero estábamos en un lugar tóxico e insalubre”.

No todas las relaciones son iguales

Sin embargo, a pesar de la terrible experiencia que acabó bien para Charity y su esposo, eso no significa que todas las relaciones donde hubo engaño y traición puedan volver a la normalidad o fortalecerse. Por eso, lo mejor que se puede hacer ante una infidelidad es alejarse si no se puede volver a confiar en la persona, o peor, en uno mismo, ya que todo podría acabar peor.

Es importante trabajar día con día en ser mejores y en que las relaciones sean buenas, así como esforzarse para ir fortaleciéndolas. Una buena relación se caracteriza por el esfuerzo y las ganas de seguir adelante como pareja, con honestidad, amor y respeto, sobre todo. Pero claro, cuando las cosas no avanzan bien y ya no existen ganas de mejorar tanto en lo individual como en la relación, es posible que ya no haya nada que hacer ahí.

Sea como sea que se aborden las cosas, cada relación es distinta; lo importante es saber comunicarse y respetarse el uno al otro, porque nadie merece estar a la fuerza donde no es feliz, pero tampoco nadie merece ser traicionado a sus espaldas por no saber comunicarse.

