Mujer de 50 años da a luz a su propia nieta tras ofrecerse como madre sustituta

ESTADOS UNIDOS.- Una mujer de 50 años de Utah, madre de ocho hijos, dio a luz a su propia nieta el mes pasado, pues se ofreció a ser la madre sustituta que su hija Kaitlyn necesitaba, pues tenía años luchando con la infertilidad.

Te puede interesar: Hombre se dedica donar esperma y anuncia que pronto será padre de 55 niños



Chalise Smith recibió la implantación de embriones mediante fecundación in vitro (FIV), pero la bebé recién nacida es genéticamente hija de Kaitlyn y su esposo Miguel Muñoz.

Chalise es miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y asegura que no tomó la decisión a la ligera.

Estaba en mi mente todos los días. He pensado en ello. Oré al respecto, solo me preguntaba y preguntaba si esta era una dirección o un camino para mí, y antes de que se lo dijera a Kaitlyn, Miguel o mi esposo, me guardé estos pensamientos para mí.